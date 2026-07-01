Balade nocturne sur les traces des bâtisseurs de rivière, Peyremale, Peyremale

Informations pratiques

Balade nocturne sur les traces des bâtisseurs de rivière Vendredi 10 juillet, 19h30 Peyremale Gard

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T19:30:00+02:00 – 2026-07-10T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-10T19:30:00+02:00 – 2026-07-10T22:30:00+02:00

©Sophie Brunet

Peyremale 30160 Peyremale Peyremale 30160 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 57 19 74 99 »}]

Partez sur la piste du plus gros rongeur d’Europe, le castor, et apprenez-en davantage sur cet animal unique.