AGENDA · Peyremale
Balade nocturne sur les traces des bâtisseurs de rivière, Peyremale, Peyremale
vendredi 10 juillet 2026 · Peyremale
Informations pratiques
Balade nocturne sur les traces des bâtisseurs de rivière Vendredi 10 juillet, 19h30 Peyremale Gard
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T19:30:00+02:00 – 2026-07-10T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-10T19:30:00+02:00 – 2026-07-10T22:30:00+02:00
©Sophie Brunet
Peyremale 30160 Peyremale Peyremale 30160 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 57 19 74 99 »}]
Partez sur la piste du plus gros rongeur d’Europe, le castor, et apprenez-en davantage sur cet animal unique.
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