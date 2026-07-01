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AGENDA · Peyremale

Balade nocturne sur les traces des bâtisseurs de rivière, Peyremale, Peyremale

vendredi 10 juillet 2026 · Peyremale

Balade nocturne sur les traces des bâtisseurs de rivière, Peyremale, Peyremale

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Lieu
Peyremale
Adresse
30160 Peyremale
Ville
30160 Peyremale
Département
Gard
Tarif
Gratuit sur inscription

Balade nocturne sur les traces des bâtisseurs de rivière Vendredi 10 juillet, 19h30 Peyremale Gard

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T19:30:00+02:00 – 2026-07-10T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-10T19:30:00+02:00 – 2026-07-10T22:30:00+02:00

©Sophie Brunet

Peyremale 30160 Peyremale Peyremale 30160 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 57 19 74 99 »}]
Partez sur la piste du plus gros rongeur d’Europe, le castor, et apprenez-en davantage sur cet animal unique.

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