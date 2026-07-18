Informations pratiques

Niederhaslach

Balade nocturne terrifiante

10 place des fêtes Niederhaslach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-24

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Engagez vous sur le sentier de la terreur et tremblez dans notre monde terrifiant. A travers champs, forêt et village, revenants et êtres maléfiques vous accompagneront… Buvette et restauration.

Balade Nocturne Terrifiante , l’horreur est de retour avec l »association Bi-MuSik, rendez-vous à Niederhaslach.

Envie de frissons ? Engagez vous sur le sentier de la terreur et tremblez dans notre monde terrifiant. A travers champs, forêt et village, revenants et êtres maléfiques vous accompagneront…

Les départs se feront de 18h30 à 21h00 à la salle des fêtes, pour plus d’effets venez déguisés !!Afin reprendre des forces, vous ferez une petite pause au relais sur le parcours, grillades et boissons vous y seront proposées.

A votre retour à la salle des fêtes vous pourrez vous remettre de vos émotions et vous réchauffer en dégustant une délicieuse soupe de potiron accompagnée de saucisse.

Au menu également, burgers, tartes flambées, grillades et pâtisseries terrifiantes. .

10 place des fêtes Niederhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 93 38 51 bi.musik.org@gmail.com

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English :

Embark on the trail of terror and tremble in our terrifying world. Through fields, forests and villages, ghosts and evil beings will accompany you… Refreshments and catering.

L’événement Balade nocturne terrifiante Niederhaslach a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig