BALADE, OBSERVATION DU CIEL A CARAMANY Caramany
BALADE, OBSERVATION DU CIEL A CARAMANY Caramany samedi 8 août 2026.
Caramany
BALADE, OBSERVATION DU CIEL A CARAMANY
place de la mairie Caramany Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Une balade jusqu’au belvédère du lac pour s’imprégner de la nuit, de ses sons, sensations et rêver sous les étoiles (selon météo).
Gratuit
Organisée par Association Le pari du lac en partenariat avec la Mairie de Caramany
.
place de la mairie Caramany 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 63 49 30 92 leparidulac@gmail.com
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English :
A walk to the lake’s belvedere to soak up the sounds and sensations of the night and dream under the stars (weather permitting).
Free
Organized by Association Le pari du lac in partnership with Mairie de Caramany
L’événement BALADE, OBSERVATION DU CIEL A CARAMANY Caramany a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI FENOUILLEDES
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