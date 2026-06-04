Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

BALADE, OBSERVATION DU CIEL A CARAMANY Caramany

BALADE, OBSERVATION DU CIEL A CARAMANY Caramany

BALADE, OBSERVATION DU CIEL A CARAMANY Caramany samedi 8 août 2026.

Adresse : place de la mairie

Ville : 66720 Caramany

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Caramany

BALADE, OBSERVATION DU CIEL A CARAMANY

place de la mairie Caramany Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Une balade jusqu’au belvédère du lac pour s’imprégner de la nuit, de ses sons, sensations et rêver sous les étoiles (selon météo).
Gratuit
Organisée par Association Le pari du lac en partenariat avec la Mairie de Caramany
  .

place de la mairie Caramany 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 63 49 30 92  leparidulac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A walk to the lake’s belvedere to soak up the sounds and sensations of the night and dream under the stars (weather permitting).
Free
Organized by Association Le pari du lac in partnership with Mairie de Caramany

L’événement BALADE, OBSERVATION DU CIEL A CARAMANY Caramany a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI FENOUILLEDES

À voir aussi à Caramany (Pyrénées-Orientales)