Caramany

BALADE, OBSERVATION DU CIEL A CARAMANY

place de la mairie Caramany Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Une balade jusqu’au belvédère du lac pour s’imprégner de la nuit, de ses sons, sensations et rêver sous les étoiles (selon météo).

Gratuit

Organisée par Association Le pari du lac en partenariat avec la Mairie de Caramany

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place de la mairie Caramany 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 63 49 30 92 leparidulac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A walk to the lake’s belvedere to soak up the sounds and sensations of the night and dream under the stars (weather permitting).

Free

Organized by Association Le pari du lac in partnership with Mairie de Caramany

L’événement BALADE, OBSERVATION DU CIEL A CARAMANY Caramany a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI FENOUILLEDES