Balade oeno-ornithologique à deux voix Boutique de la cave de Saint-Mont Saint-Mont

Saint-Mont

Balade oeno-ornithologique à deux voix

Boutique de la cave de Saint-Mont 101 rue Bernard Tumapaler Saint-Mont Gers

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Et si vous découvriez le vignoble autrement ?

Pour la première fois, nous vous proposons une immersion sensorielle unique au cœur des vignes, à la rencontre des oiseaux et des paysages qui font vivre notre terroir.

Ouvrez grand les yeux, tendez l’oreille, respirez les parfums de la nature et laissez aussi vos papilles voyager… Ici, chaque pas est une découverte.

Au fil de cette balade œno-ornithologique, observez la richesse de la biodiversité du vignoble et laissez-vous surprendre par les nombreuses espèces qui peuplent nos paysages.

Une expérience conviviale, originale et pleine de surprises, à vivre en famille ou entre amis.

Le départ est assuré à partir d’un minimum de 6 personnes inscrites à la visite. Le maximum est de 15 personnes.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Visite guidée à deux voix, en compagnie d’un guide ornithologique, président de la Ligue de la Protection des Oiseaux du Gers, et d’une guide-conférencière.

déambulation pendant 3 heures sur une partie du chemin de randonnée labelisé Oenorando (le 1er du Gers)

découverte de la biodiversité animale et végétale

dégustation de 2 vins au cours de ce circuit

La visite peut inclure des zones techniques, pour des raisons de sécurité, chaussures fermées et couvre-chef recommandés

En cas d’intempérie ou de fortes chaleurs, le parcours ou la durée de la visite pourront être adaptés pour le confort et la sécurité des participants

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Boutique de la cave de Saint-Mont 101 rue Bernard Tumapaler Saint-Mont 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 62 87 visites@plaimont.fr

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English :

What if you were to discover the vineyards in a different way?

For the first time, we’re offering you a unique sensory immersion in the heart of the vineyards, to meet the birds and landscapes that bring our terroir to life.

Open your eyes wide, listen carefully, breathe in the scents of nature and let your taste buds travel too? Here, every step is a discovery.

On this ?no-ornithological stroll, observe the rich biodiversity of the vineyards and be surprised by the many species that populate our landscapes.

A friendly, original experience full of surprises, to be enjoyed with family or friends.

A minimum of 6 people must register for the tour. Maximum 15 people.

ADDITIONAL INFORMATION

Two-way guided tour with an ornithological guide, President of the Ligue de la Protection des Oiseaux du Gers, and a guide-lecturer.

a 3-hour stroll along part of the Oenorando hiking trail (the 1st in the Gers)

discovery of animal and plant biodiversity

tasting of 2 wines along the way

For safety reasons, closed shoes and headgear are recommended

In the event of bad weather or extreme heat, the route or duration of the tour may be adapted for the comfort and safety of participants

L’événement Balade oeno-ornithologique à deux voix Saint-Mont a été mis à jour le 2026-05-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65