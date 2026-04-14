Plaimont, Plaimont, Saint-Mont

Plaimont 1 – 6 juin Plaimont Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T10:00:00+02:00 – 2026-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Rencontre avec les vignerons de Plaimont.

Venez découvrir le relevage de la vigne sur une parcelle pédagogique après la visite de notre chai L’Atelier des Cépages, dédié à la recherche et l’innovation, puis terminez par une dégustation de 4 cuvées.

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Oenotourisme

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