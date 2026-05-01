Balade olfactive au Domaine du Montmarin Lieu-dit Le Montmarin Pleurtuit

Pleurtuit

Balade olfactive au Domaine du Montmarin

Lieu-dit Le Montmarin Domaine du Montmarin Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 15:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

La maison de parfum Divine et le Domaine du Montmarin se rejoignent et proposent des promenades olfactives au cœur des jardins remarquables du domaine

Pour nous, l’odorat est une fenêtre ouverte sur la beauté du monde. Pourtant si l’odorat est un chemin merveilleux pour se relier à la nature, il reste peu emprunté. C’est pourquoi, avec DIVINE, il nous tient à cœur de vous offrir des moments pour explorer le monde à travers l’olfactif. Des ateliers dans nos boutiques, bien sûr, mais aussi des promenades olfactives au cœur des jardins. Nous espérons vous y rencontrer bientôt.

Le temps d’une promenade, vous serez invités à laisser votre odorat vous faire redécouvrir la beauté de la nature.

Pas de réservation. .

Lieu-dit Le Montmarin Domaine du Montmarin Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 58 79

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L’événement Balade olfactive au Domaine du Montmarin Pleurtuit a été mis à jour le 2026-05-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme