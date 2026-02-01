Samedi partage D’une maille à l’autre Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit

Samedi partage D’une maille à l’autre

Les bénèvoles de la médiathèque vous invitent à partager un moment convivial autour de vos travaux de fil. Que vous soyez de l’équipe tricot ou crochet, mordu de broderie ou de couture, confirmé ou débutant, venez nous rejoindre !

Gratuit, sur réservation sur le site https://mediatheques.cote-emeraude.fr/pleurtuit en cliquant sur Je m’inscris ou au 02 23 16 12 20. .

