AGENDA · Jumilhac-le-Grand
Balade ornitho Jumilhac-le-Grand
samedi 12 septembre 2026 · Jumilhac-le-Grand
Informations pratiques
Jumilhac-le-Grand
Balade ornitho
Place du Château Jumilhac-le-Grand Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 07:00:00
fin : 2026-09-12 10:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Randonnée, observation avec jumelles, écoute et apprentissage de chants, anecdotes incroyables
Départ à partir de 2 personnes jusqu’à 10 personnes .
Place du Château Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 43 60 13 terrestria.beo@gmail.com
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English : Balade ornitho
L’événement Balade ornitho Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-27 par Isle-Auvézère
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