Balade ornithologique au parc : observer la biodiversité ordinaire, Parc Urbain de Lomme, Lomme

Balade ornithologique au parc : observer la biodiversité ordinaire Dimanche 24 mai, 10h00 Parc Urbain de Lomme Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T10:00:00+02:00 – 2026-05-24T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T10:00:00+02:00 – 2026-05-24T12:00:00+02:00

À l’occasion de la Fête de la nature, le Groupe Ornithologique et Naturaliste (GON) vous invite à une balade ornithologique au cœur du parc urbain de Lomme. Une manière simple et conviviale de porter un nouveau regard sur la biodiversité locale, à l’écoute et au rythme de la saison.

Inscriptions : https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3823

Parc Urbain de Lomme 16 Rue du Château d’Isenghien, 59160 Lille Lomme 59160 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3823 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3823 »}]

Une sortie ouverte à toutes et tous pour apprendre à observer les oiseaux qui partagent notre quotidien, reconnaître quelques espèces communes et comprendre leur présence en milieu urbain.