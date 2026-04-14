Opération papillons, Parc Rosa Bonheur, Lomme

Opération papillons Mercredi 15 juillet, 15h00 Parc Rosa Bonheur Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T15:00:00+02:00 – 2026-07-15T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-15T15:00:00+02:00 – 2026-07-15T16:30:00+02:00

Avec la LPO Hauts-de-France, venez découvrir les secrets qu’ils cachent et apprendre à les identifier ! Ce sera ainsi l’occasion de tester le protocole de sciences participatives Opération Papillons.

Inscriptions : https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3825

Parc Rosa Bonheur Avenue des Saules – Lomme Lomme 59160 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3825 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3825 »}]

Qui ne connaît pas les papillons ? Pollinisateurs hors pairs, ils sont les insectes stars des prairies et jardins.