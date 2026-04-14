Opération papillons, Parc Rosa Bonheur, Lomme
Opération papillons, Parc Rosa Bonheur, Lomme mercredi 15 juillet 2026.
Opération papillons Mercredi 15 juillet, 15h00 Parc Rosa Bonheur Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T15:00:00+02:00 – 2026-07-15T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-15T15:00:00+02:00 – 2026-07-15T16:30:00+02:00
Avec la LPO Hauts-de-France, venez découvrir les secrets qu’ils cachent et apprendre à les identifier ! Ce sera ainsi l’occasion de tester le protocole de sciences participatives Opération Papillons.
Inscriptions : https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3825
Parc Rosa Bonheur Avenue des Saules – Lomme Lomme 59160 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3825 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3825 »}]
Qui ne connaît pas les papillons ? Pollinisateurs hors pairs, ils sont les insectes stars des prairies et jardins.
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