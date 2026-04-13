Quand libellules et demoiselle s’en mêlent, Parc Urbain de Lomme, Lomme

Quand libellules et demoiselle s’en mêlent Mercredi 24 juin, 14h30 Parc Urbain de Lomme Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T14:30:00+02:00 – 2026-06-24T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-24T14:30:00+02:00 – 2026-06-24T16:30:00+02:00

Hautes en couleur et tout en mouvement, libellules et frêles demoiselles dansent et virevoltent. Un moment suspendu, magique et fascinant. À travers des activités ludiques, artistiques, sensorielles et scientifiques, venez découvrir leur surprenant cycle de vie et tous les secrets qui les entourent.

Inscriptions : https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3824

Parc Urbain de Lomme 16 Rue du Château d’Isenghien, 59160 Lille Lomme 59160 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3824 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3824 »}]

Fortement liées aux milieux humides, les libellules y passent une partie de leur vie. Posez-vous un instant au bord de la mare… Le spectacle va commencer !