Balade ornithologique Jardin de la Côte d’Argent Léon
Balade ornithologique Jardin de la Côte d’Argent Léon jeudi 17 septembre 2026.
Léon
Balade ornithologique
Jardin de la Côte d’Argent 1433 avenue de l’océan Léon Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 10:00:00
fin : 2026-09-17 12:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Animation avec le CPIE du Seignanx.
Tarifs et inscriptions au 06 71 12 20 71. .
Jardin de la Côte d’Argent 1433 avenue de l’océan Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 12 20 71 cm.jardincotedargent@gmail.com
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L’événement Balade ornithologique Léon a été mis à jour le 2026-06-09 par Côte Landes Nature Tourisme
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