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Balade paddle et kayak Route de Coatigaor Châteaulin

Balade paddle et kayak Route de Coatigaor Châteaulin vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Route de Coatigaor

Adresse : Local kayak

Ville : 29150 Châteaulin

Département : Finistère

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 13:45:00

Tarif :

Châteaulin

Balade paddle et kayak

Route de Coatigaor Local kayak Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 13:45:00
fin : 2026-04-17 16:45:00

Date(s) :
2026-04-17

Dans le cadre des tickets loisirs, balade paddle et kayak sur le canal de Châteaulin pour les 9 14 ans.
Tarif 5 tickets loisirs.
Sur inscription par SMS si possible.   .

Route de Coatigaor Local kayak Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 6 82 27 31 83 

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English : Balade paddle et kayak

L’événement Balade paddle et kayak Châteaulin a été mis à jour le 2026-04-09 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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