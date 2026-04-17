Balade paddle et kayak Route de Coatigaor Châteaulin

Châteaulin

Balade paddle et kayak

Route de Coatigaor Local kayak Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 13:45:00

fin : 2026-04-17 16:45:00

Date(s) :

2026-04-17

Dans le cadre des tickets loisirs, balade paddle et kayak sur le canal de Châteaulin pour les 9 14 ans.

Tarif 5 tickets loisirs.

Sur inscription par SMS si possible. .

Route de Coatigaor Local kayak Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 6 82 27 31 83

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English : Balade paddle et kayak

L’événement Balade paddle et kayak Châteaulin a été mis à jour le 2026-04-09 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE