Balade paddle et kayak Route de Coatigaor Châteaulin
Balade paddle et kayak Route de Coatigaor Châteaulin vendredi 17 avril 2026.
Châteaulin
Balade paddle et kayak
Route de Coatigaor Local kayak Châteaulin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 13:45:00
fin : 2026-04-17 16:45:00
Date(s) :
2026-04-17
Dans le cadre des tickets loisirs, balade paddle et kayak sur le canal de Châteaulin pour les 9 14 ans.
Tarif 5 tickets loisirs.
Sur inscription par SMS si possible. .
Route de Coatigaor Local kayak Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 6 82 27 31 83
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English : Balade paddle et kayak
L’événement Balade paddle et kayak Châteaulin a été mis à jour le 2026-04-09 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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