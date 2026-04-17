JAM ÉLECTRO SESSION Run ar Puns Châteaulin

Châteaulin

JAM ÉLECTRO SESSION

Run ar Puns Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Que vous soyez productrice.eur, DJ, instrumentiste, chanteur.se, Run Ar Puñs vous propose la transe au son de l’impro. Sur une scène garnie de machines et d’instruments de musique en tous genres et avec l’impulsion d’artistes invités, se construit en direct un flux musical ininterrompu, qui évolue au gré de l’envie des participants/es.

L’évènement sera encadré par Xavier Leloux aka Loudmer, musicien et formateur Ableton certifié Instagram @loudmer_sounds

Apportez le matériel qui vous plaît, mais pas tout votre studio. Le tempo est partagé via midi, CV, wifi… Possibilité de se synchroniser via Ableton LINK pour tous les utilisateurs de Live avec leur propre ordinateur et pour les utilisateurs d’applications musicale sur smartphone/tablette.

Musiciens, n’oubliez pas d’apporter vos câbles et éventuels adaptateurs en plus de vos machines et instruments. La Jam est ouverte à toutes et tous. Jammeurs.euses, si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous les envoyer en message privé. Pour faciliter les rencontres et l’organisation, merci d’arriver un peu plus tôt si c’est possible pour vous. .

Run ar Puns Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 27 95

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English : JAM ÉLECTRO SESSION

L’événement JAM ÉLECTRO SESSION Châteaulin a été mis à jour le 2026-04-09 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE