Informations pratiques

Lepuix

Balade pastorale au Wissgrutt

D59 Lepuix Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 14:00:00

fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Pour célébrer l’année internationale du pastoralisme, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges vous invite à une balade de découverte des prairies et des modes d’élevage du massif.

Au départ de la ferme-auberge du Wissgrut, accompagnés par un accompagnateur en montagne, vous plongerez dans l’univers passionnant des prairies.

La balade empruntera des sentiers balisés par le Club Vosgien, avec une distance et un dénivelé modérés l’objectif principal réside dans la compréhension fine de ce que les participants ressentent, avec leurs 5 sens !

Après l’effort, le réconfort la balade sera suivie d’une dégustation de produits de la ferme et surtout, d’une discussion avec l’éleveur pour mieux comprendre les particularités du pastoralisme du massif des Vosges.

Sur réservation point de rendez-vous indiqué au moment de l’inscription .

D59 Lepuix 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

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English : Balade pastorale au Wissgrutt

L’événement Balade pastorale au Wissgrutt Lepuix a été mis à jour le 2026-06-29 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)