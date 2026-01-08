Montée historique internationale du Ballon d’Alsace

Lepuix Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

La Montée historique internationale du Ballon d’Alsace présente un des plus beaux plateaux européens. On peut y retrouver toutes les voitures qui ont contribué à la légende du sport automobile et du Ballon d’Alsace.

Admirez 170 voitures à Belfort le vendredi et le samedi. Une belle occasion de les approcher au plus près et de dialoguer avec les Pilotes. .

Lepuix 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Montée historique internationale du Ballon d’Alsace

L’événement Montée historique internationale du Ballon d’Alsace Lepuix a été mis à jour le 2026-01-05 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)