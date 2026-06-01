FEU DE SAINT JEAN FCGL stade Lepuix

Lepuix

FEU DE SAINT JEAN FCGL

stade Rue de la Charrière Lepuix Territoire de Belfort

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Stade de Lepuix accueillera l’un des plus grands Feux de Saint-Jean de la région, avec une édition exceptionnelle placée sous le signe des contes de fées.

Après la Tour Eiffel, le Colisée et Big Ben, cette année, les bénévoles du FCGL ont relevé un défi spectaculaire construire un immense Château de la Belle au Bois Dormant de 24 mètres de hauteur. Réalisée à partir de 40 m³ de bois déclassé, cette œuvre monumentale a nécessité plus de 1 600 heures de travail et l’engagement de 15 bénévoles présents chaque samedi depuis le mois de mars.

Le public pourra profiter d’une soirée festive et familiale avec animations pour enfants, structures gonflables, maquillage, ballons, buvette et restauration sur place.

Programme de la soirée

• 18h00 ouverture des portes

• 19h00 concert de NitroCaster

• 20h30 concert Tribute Louise Attaque

• 22h30 retraite aux flambeaux des enfants

• 23h00 grand feu d’artifice

• 23h30 embrasement du Château de la Belle au Bois Dormant

Un spectacle unique mêlant musique, tradition, feu d’artifice et prouesse de construction, qui attire chaque année plusieurs milliers de visiteurs.

Réservation conseillée .

stade Rue de la Charrière Lepuix 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 96 25 49 pauline.clement07@gmail.com

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English :

L’événement FEU DE SAINT JEAN FCGL Lepuix a été mis à jour le 2026-06-02 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)