Informations pratiques

Willer-sur-Thur

Balade pastorale ferme-auberge du Freundstein

route des crêtes Willer-sur-Thur Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 14:00:00

fin : 2026-07-03 18:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Balade guidée au départ de la ferme-auberge du Freundstein (Année du pastoralisme). Découverte des paysages et de l’élevage, respect des prairies. Dégustation de produits de la ferme et échange avec l’éleveur.

Dans le cadre de l’Année internationale du pastoralisme, partez à la découverte des paysages pastoraux lors d’une balade accompagnée au départ de la ferme-auberge du Freundstein. Au fil d’un parcours accessible, découvrez les bons gestes pour respecter les prairies et le travail des éleveurs. La sortie se termine par une dégustation de produits de la ferme et un échange convivial avec l’éleveur. .

route des crêtes Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 31 63

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English :

Guided walk starting from the Freundstein farm-inn (Year of Pastoralism). Explore the landscapes and livestock farming, and learn about preserving the meadows. Sample farm products and chat with the farmer.

L’événement Balade pastorale ferme-auberge du Freundstein Willer-sur-Thur a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay