Balade patrimoine à Loc-Envel et en forêt Loc-Envel
Balade patrimoine à Loc-Envel et en forêt Loc-Envel lundi 20 avril 2026.
Loc-Envel
Balade patrimoine à Loc-Envel et en forêt
Rue des Sabotiers Loc-Envel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:30:00
fin : 2026-04-20 16:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Visite guidée de l’église, promenade (3km) en forêt de Coat-an-Noz sur le chemin du château. Au programme Histoire du village, légendes bretonnes, nature… et bien-sûr a vie extraordinaire de Lady Mond !Notre sortie peut se conclure par un café au Ty Coat à Loc-Envel, ou bien une visite guidée de Belle-Isle-en-Terre & de la chapelle de Locmaria où repose Lady Mond. Inscription obligatoire. .
Rue des Sabotiers Loc-Envel 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 74 20 71
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L’événement Balade patrimoine à Loc-Envel et en forêt Loc-Envel a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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