Les Contes Insensés à Loc-Envel Rue des Sabotiers Loc-Envel
Les Contes Insensés à Loc-Envel Rue des Sabotiers Loc-Envel vendredi 17 avril 2026.
Loc-Envel
Les Contes Insensés à Loc-Envel
Rue des Sabotiers Café Ty Coat Loc-Envel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:30:00
fin : 2026-04-17 15:45:00
Date(s) :
2026-04-17
Ewen Rabier vous conte des légendes sans-queue-ni-tête qui vous feront voyager loin… très loin ! Récits d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui, reliés par le fil décousu de l’absurde. Animation et goûter au café Ty Coat de Loc-Envel. Inscription obligatoire. .
Rue des Sabotiers Café Ty Coat Loc-Envel 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 74 20 71
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English :
L’événement Les Contes Insensés à Loc-Envel Loc-Envel a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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