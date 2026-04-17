Les Contes Insensés à Loc-Envel Rue des Sabotiers Loc-Envel

Loc-Envel

Les Contes Insensés à Loc-Envel

Rue des Sabotiers Café Ty Coat Loc-Envel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:30:00

fin : 2026-04-17 15:45:00

Date(s) :

2026-04-17

Ewen Rabier vous conte des légendes sans-queue-ni-tête qui vous feront voyager loin… très loin ! Récits d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui, reliés par le fil décousu de l’absurde. Animation et goûter au café Ty Coat de Loc-Envel. Inscription obligatoire. .

Rue des Sabotiers Café Ty Coat Loc-Envel 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 74 20 71

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English :

L’événement Les Contes Insensés à Loc-Envel Loc-Envel a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol