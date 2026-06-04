Balade patrimoine autour de St-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges
Balade patrimoine autour de St-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges samedi 29 août 2026.
Saint-Bertrand-de-Comminges
Balade patrimoine autour de St-Bertrand-de-Comminges
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 13:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Balade patrimoine autour de Saint-Bertrand-de-Comminges, entre ruines romaines et fortifications Moyenâgeuses, avec Christine, accompagnatrice en montagne, Rdv au parking en bas du village à 9h00. Jusqu’à 13h00
(possibilité de restauration au village au restaurant LE CANDIDE et de poursuivre la visite du site cathédrale et cloître. A régler sur place )
À partir de 10 ans.
Tarif 20€/adulte et 10€/enfant ( de 17 ans)
Réservations obligatoires 06 71 98 58 77 ou chris.randonature@gmail.com
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SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 6 71 98 58 77 chris.randonature@gmail.com
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English :
Heritage walk around Saint-Bertrand-de-Comminges, between Roman ruins and medieval fortifications, with Christine, mountain guide, meeting at the parking lot at the bottom of the village at 9:00 am. Till 1:00 pm
(Option to dine in the village at the LE CANDIDE restaurant and continue your tour of the cathedral and cloister. To be paid on site )
From 10 years of age.
Price: 20/adult and 10/child (under 17)
Reservations essential: 06 71 98 58 77 or chris.randonature@gmail.com
L’événement Balade patrimoine autour de St-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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