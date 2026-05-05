Siradan

Balade patrimoine et paysage

rdv devant l’église SIRADAN Siradan Hautes-Pyrénées

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 09:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Laissez-vous conter l’histoire de Siradan au cours d’une balade accompagnée. De l’église à l’âge d’or de la station thermale, revivez les petites et grandes histoires du village.

Rdv devant l’église

Durée 2h30

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rdv devant l’église SIRADAN Siradan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30

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English :

Let us tell you the story of Siradan on a guided walk. From the church to the golden age of the spa, relive the small and big stories of the village.

Rdv in front of the church

Duration: 2h30

L’événement Balade patrimoine et paysage Siradan a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Neste-Barousse|CDT65