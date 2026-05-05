Balade patrimoine et paysage rdv devant l’église Siradan
Balade patrimoine et paysage rdv devant l’église Siradan jeudi 23 juillet 2026.
Siradan
Balade patrimoine et paysage
rdv devant l’église SIRADAN Siradan Hautes-Pyrénées
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Laissez-vous conter l’histoire de Siradan au cours d’une balade accompagnée. De l’église à l’âge d’or de la station thermale, revivez les petites et grandes histoires du village.
Rdv devant l’église
Durée 2h30
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rdv devant l’église SIRADAN Siradan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30
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English :
Let us tell you the story of Siradan on a guided walk. From the church to the golden age of the spa, relive the small and big stories of the village.
Rdv in front of the church
Duration: 2h30
L’événement Balade patrimoine et paysage Siradan a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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