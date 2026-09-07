Balade patrimoniale à travers le village de Felicetu , 19 et 20 septembre à partir de 14h, Feliceto église, Feliceto

Informations pratiques

Balade patrimoniale à travers le village de Felicetu , 19 et 20 septembre à partir de 14h 19 et 20 septembre Feliceto église Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Balade patrimoniale au départ de la place de l’église du village à 14h00 pour la visite guidée de chapelle St Roch (tableaux de Chisa), avec quelques mots sur la maison de l’ermite.

Ensuite, visites guidées de l’ église, la sacristie, la confrérie

puis direction l’hôtel Mare e Monti et le mulinu di u Ghjaseppu. Il se fera un plaisir de le faire visiter.

Si besoin, les personnes âgées ayant du mal à faire l’aller et retour pour St Roch, je peux utiliser une voiture.

Pendant ce temps, la chapelle St Roch et l’église resteront ouvertes. En dehors des 2 visites, l’hôtel et le moulin ne sont pas ouverts au public.

Feliceto église Feliceto église Feliceto 20225 Haute-Corse Corse

Balade patrimoniale au départ de la place de l’église du village à 14h00 pour la visite guidée de chapelle St Roch (tableaux de Chisa), avec quelques mots sur la maison de l’ermite.

©Mairie Felicetu