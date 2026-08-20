Balade Paysagère, Bibliothèque Mille Pages, Grisy-Suisnes

Informations pratiques

Balade Paysagère Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque Mille Pages Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Dans le cadre du festival Sème ta Graine, organisé par la Communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux, partez à la découverte du Chemin des Roses lors d’une balade paysagère accompagnée par une paysagiste d’Objectif Terre 77.

Au fil de cette promenade, portez un nouveau regard sur les paysages qui vous entourent, leur histoire, leur biodiversité et leur évolution. Un moment convivial pour observer, échanger et redécouvrir le territoire autrement.

Samedi 3 octobre à 10 h

Départ : parking de Coubert (rue de la Gare)

Arrivée prévue à 12 h au Musée de la Rose de Grisy-Suisnes

Tout public dès 3 ans

Gratuit – Sur réservation

Informations et réservations via le QR code présent sur l’affiche.

Bibliothèque Mille Pages PLACE DE LA MAIRIE 77166 Grisy-Suisnes Grisy-Suisnes 77166 Seine-et-Marne Île-de-France 0164059882 https://mabib.fr/millepages/ [{« type »: « email », « value »: « serviceculturel@ccbrc.fr »}]

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©Bertrand Guigou