Balade pédagogique dans les Bois Sainte-Gemmes-Le-Robert Sainte-Gemmes-le-Robert

Sainte-Gemmes-le-Robert

Balade pédagogique dans les Bois

Sainte-Gemmes-Le-Robert 290 Chemin du Petit Bray Sainte-Gemmes-le-Robert Mayenne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 08:45:00

fin : 2026-05-23 12:30:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-25 2026-08-03

Venez découvrir l’univers mystérieux des Bois !

Qu’est-ce-que la Sylviculture ? Pourquoi les forêts auraient-elles besoin de gestion ?

Existe-t-il des gestions respectueuses et durables ?

Comment la sylviculture a-t-elle évolué au cours de l’histoire de France ?

Au cours de cette balade au cœur du bois, venez découvrir l’univers de la Sylviculture, afin d’essayer d’ouvrir votre regard sur le travail humain effectué dans et avec les forêts, hier et aujourd’hui.

Un temps pour apprendre, mais aussi sensible et poétique, au rythme de la Vie.

Organisé par l’Association Sur Mes Branches . Sur inscription. .

Sainte-Gemmes-Le-Robert 290 Chemin du Petit Bray Sainte-Gemmes-le-Robert 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 6 52 79 22 49 surmesbranches@mailo.com

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English :

Come and discover the mysterious world of the Bois!

L’événement Balade pédagogique dans les Bois Sainte-Gemmes-le-Robert a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons