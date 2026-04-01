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Balade pédestre Avezé

Balade pédestre Avezé dimanche 26 avril 2026.

Adresse : lieu dit l'Orgerie

Ville : 72400 Avezé

Département : Sarthe

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Avezé

Balade pédestre

lieu dit l’Orgerie Avezé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:30:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Organisé par l’association des parents d’élèves d’Avezé. Départ groupé pour une randonnée de 7.5km. Ravitaillement à mi-parcours et verre de l’amitié à l’arrivée.   .

lieu dit l’Orgerie Avezé 72400 Sarthe Pays de la Loire   apeavez@gmail.com

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English :

L’événement Balade pédestre Avezé a été mis à jour le 2026-04-11 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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