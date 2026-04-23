Balade pédestre Mortainaise en soirée Mortain-Bocage
Balade pédestre Mortainaise en soirée Mortain-Bocage mardi 19 mai 2026.
Mortain-Bocage
Balade pédestre Mortainaise en soirée
Mortain-Bocage Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 20:00:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Organisée par l’association Mortain-Bocage Animations.
20h00 randonnée pédestre à Mortain-Bocage. RV pour le départ sur le parking de l’office de tourisme. Circuit entre 7 et 9 km. Pour des raisons de sécurité, les chiens ne sont pas autorisés, même tenus en laisse. Vous devrez vous conformer aux consignes des responsables de la randonnée. Celle-ci pourra être supprimée au dernier moment par les organisateurs si les conditions météo se dégradent (orage, vent violent …) ou si d’autres situations sont jugées dangereuses. Gratuit.
Contact Thérèse Desserouer 06/89/60/77/19. .
Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 6 89 60 77 19
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English : Balade pédestre Mortainaise en soirée
L’événement Balade pédestre Mortainaise en soirée Mortain-Bocage a été mis à jour le 2026-04-23 par OT MSM Normandie
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