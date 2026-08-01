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AGENDA · Saint-Denis-le-Ferment

Balade philo yoga Saint-Denis-le-Ferment

mercredi 26 août 2026 · Saint-Denis-le-Ferment

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Parking de l'école
Ville
27140 Saint-Denis-le-Ferment
Département
Eure
Tarif

Saint-Denis-le-Ferment

Balade philo yoga

Parking de l’école Saint-Denis-le-Ferment Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 09:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Yoga en pleine nature avec Lena à la philo et Magalie au yoga.
Postures simples et travail sur le souffle suivant le hatha-yoga.
Trouvez stabilité et légèreté, cultivez l’ancrage et relâchez les tensions inutiles.   .

Parking de l’école Saint-Denis-le-Ferment 27140 Eure Normandie +33 6 14 62 75 97  entre-les-lignes@wanadoo.fr

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English : Balade philo yoga

L’événement Balade philo yoga Saint-Denis-le-Ferment a été mis à jour le 2026-08-12 par Vexin Normand Tourisme

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