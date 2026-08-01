Balade philo yoga Saint-Denis-le-Ferment
mercredi 26 août 2026 · Saint-Denis-le-Ferment
Informations pratiques
Saint-Denis-le-Ferment
Balade philo yoga
Parking de l’école Saint-Denis-le-Ferment Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 09:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Yoga en pleine nature avec Lena à la philo et Magalie au yoga.
Postures simples et travail sur le souffle suivant le hatha-yoga.
Trouvez stabilité et légèreté, cultivez l’ancrage et relâchez les tensions inutiles. .
Parking de l’école Saint-Denis-le-Ferment 27140 Eure Normandie +33 6 14 62 75 97 entre-les-lignes@wanadoo.fr
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English : Balade philo yoga
L’événement Balade philo yoga Saint-Denis-le-Ferment a été mis à jour le 2026-08-12 par Vexin Normand Tourisme
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