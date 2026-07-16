Balade photographique et atelier tirage, Pavillon blanc Henri-Molina, Colomiers

Informations pratiques

Balade photographique et atelier tirage Samedi 3 octobre, 14h00 Pavillon blanc Henri-Molina Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Parcours dans les ruelles de Colomiers avec conseil dans les prises de vue puis atelier au Pavillon blanc. Avec l’association déclic.

Pavillon blanc Henri-Molina 4 place Alex-Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635000 https://www.pavillonblanc-colomiers.fr/index.php https://www.instagram.com/pavillon.blanc/;https://www.facebook.com/pavillonblanc.colomiers/ Établissement culturel et artistique de la Ville de Colomiers inauguré en 2011, le Pavillon blanc Henri-Molina assure les missions de médiathèque, de centre d’art, d’atelier de création artistique et numérique et de ludothèque. Entrée libre.

Parcours dans les ruelles de Colomiers avec conseil dans les prises de vue puis atelier au Pavillon blanc. Avec l’association déclic.

© juergen-polle (Pixabay)