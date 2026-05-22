Balade Photos 2026 Manoir des Renaudières Carquefou

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-10 00:00 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

La Ville de Carquefou convie Antonin et Mathias Brazeau, deux jeunes frères carquefoliens passionnés de nature et de grands espaces, à exposer leurs photographies en plein air, du 19 juin au 27 septembre, au Manoir des Renaudières. À travers une trentaine de clichés, les deux photographes célèbrent la faune locale capturée au fil des saisons, entre rencontres furtives avec le vivant et regards sensibles sur la biodiversité qui nous entoure. Une exposition immersive et poétique à découvrir tout l’été. ? Pour plus d’information, consulter le site de la Ville en cliquant ici.

Manoir des Renaudières Carquefou 44470



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