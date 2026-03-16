Balade plantes sauvages comestibles Chantepie Chantepie Vendredi 1 mai, 10h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Avec Isabelle, du Jardin des merveilles, partons à la découverte des plantes comestibles

Avec Isabelle, du Jardin des merveilles, partons à la découverte des plantes comestibles qui peuplent nos chemins de tous les jours : ortie, lierre terrestre, achillée millefeuille, plantain… n’auront plus de secret pour nous ! Apprenons à les reconnaître, de la tige jusqu’au bout des feuilles, et à les connaître, de leur noms à leur propriétés vertueuses ou dégustatives.

Sur inscription à [contact@collectif-lesfolepis.org](mailto:contact@collectif-lesfolepis.org)

A partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-01T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-01T12:00:00.000+02:00

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contact@collectif-lesfolepis.org

Chantepie Place des Marelles Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine



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