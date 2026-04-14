Conférence gesticulée « Déchets et des hommes », Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie, Chantepie

Conférence gesticulée « Déchets et des hommes » Samedi 25 avril, 19h30 Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie Ille-et-Vilaine

Entrée libre, chapeau en soutien à l’artiste

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T19:30:00+02:00 – 2026-04-25T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T19:30:00+02:00 – 2026-04-25T21:30:00+02:00

A la suite de la journée de la gratuité, nous vous proposons cette conférence gesticulée autour de la consommation :

« Déchets et des hommes, la face déchets du capitalisme »

Résumé :

Depuis mes grossesses ont émergé des questions… Tous ces objets qui nous entourent, pourquoi on les crée ? pourquoi on les aime ? pour quoi on les jette ?

10 ans que je joue cette aventure en forme de conférence gesticulée où je raconte comment j’infuse dans ce jus de poubelles qu’on appelle la société. Mais… de l’autre côté du monde, j’ai trouvé de la beauté, des réparateurs, de l’imagination, et de la joie !

Depuis la face déchets, on peut imaginer autre chose : les objets, comment on pourrait les créer sans tout casser ? comment ils pourraient durer ? comment ils pourraient être l’occasion de bien vivre ?

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« Déchets et des hommes, la face déchets du capitalisme » Tous ces objets qui nous entourent, pourquoi on les crée ? pourquoi on les aime ? pour quoi on les jette ? théâtre conférence

Tifen Ducharne