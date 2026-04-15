Balade plantes sauvages comestibles, Chantepie, Chantepie
Balade plantes sauvages comestibles, Chantepie, Chantepie vendredi 1 mai 2026.
Balade plantes sauvages comestibles Vendredi 1 mai, 10h00 Chantepie Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T10:00:00+02:00 – 2026-05-01T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-01T10:00:00+02:00 – 2026-05-01T12:00:00+02:00
Avec Isabelle, du Jardin des merveilles, partons à la découverte des plantes comestibles qui peuplent nos chemins de tous les jours : ortie, lierre terrestre, achillée millefeuille, plantain… n’auront plus de secret pour nous ! Apprenons à les reconnaître, de la tige jusqu’au bout des feuilles, et à les connaître, de leur noms à leur propriétés vertueuses ou dégustatives.
Sur inscription à contact@collectif-lesfolepis.org
A partir de 8 ans.
Chantepie Place des Marelles Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « contact@collectif-lesfolepis.org »}] [{« link »: « mailto:contact@collectif-lesfolepis.org »}]
Avec Isabelle, du Jardin des merveilles, partons à la découverte des plantes comestibles
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