Balade poétique biodiversité dansée – Du râle à la genette, Festival des Bourdonnantes, La Palu, Fontcouverte

Informations pratiques

Balade poétique biodiversité dansée – Du râle à la genette, Festival des Bourdonnantes Samedi 19 septembre, 16h00 La Palu Charente-Maritime

Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Balade poétique biodiversité dansée – Du râle à la genette, Festival des Bourdonnantes — 16h

Balade biodiversité dansée, à la découverte des milieux naturels de La Palu, animée par Loona Daranlot, danseuse et chorégraphe pour la Sensitive Cie et Amandine Vallée, écologue pour l’association MétamorphOse.

Prix libre.

Infos et réservations conseillées : https://lesbourdonnantes.fr

La Palu 17100 Saintes Fontcouverte 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lesbourdonnantes.fr »}] [{« link »: « https://lesbourdonnantes.fr »}]

Balade poétique biodiversité dansée – Du râle à la genette, Festival

©Direction des patrimoines, Ville de Saintes