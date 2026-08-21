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Balade poétique biodiversité dansée – Du râle à la genette, Festival des Bourdonnantes, La Palu, Fontcouverte

samedi 19 septembre 2026 · La Palu · Fontcouverte

Balade poétique biodiversité dansée – Du râle à la genette, Festival des Bourdonnantes, La Palu, Fontcouverte

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Palu
Adresse
17100 Saintes
Ville
17100 Fontcouverte
Département
Charente-Maritime
Tarif
Sur réservation.

Balade poétique biodiversité dansée – Du râle à la genette, Festival des Bourdonnantes Samedi 19 septembre, 16h00 La Palu Charente-Maritime

Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Balade poétique biodiversité dansée – Du râle à la genette, Festival des Bourdonnantes — 16h

Balade biodiversité dansée, à la découverte des milieux naturels de La Palu, animée par Loona Daranlot, danseuse et chorégraphe pour la Sensitive Cie et Amandine Vallée, écologue pour l’association MétamorphOse.
Prix libre.
Infos et réservations conseillées : https://lesbourdonnantes.fr

La Palu 17100 Saintes Fontcouverte 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lesbourdonnantes.fr »}] [{« link »: « https://lesbourdonnantes.fr »}]
Balade poétique biodiversité dansée – Du râle à la genette, Festival

©Direction des patrimoines, Ville de Saintes

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