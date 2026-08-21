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Visite commentée « La galerie de l’aqueduc romain au golf de Fontcouverte », Golf Rouyer Guillet, Fontcouverte

samedi 19 septembre 2026 · Golf Rouyer Guillet · Fontcouverte

Visite commentée « La galerie de l’aqueduc romain au golf de Fontcouverte », Golf Rouyer Guillet, Fontcouverte

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Golf Rouyer Guillet
Adresse
43 Route du Golf 17100 Fontcouvert
Ville
17100 Fontcouverte
Département
Charente-Maritime
Tarif
Sur réservation.

Visite commentée « La galerie de l’aqueduc romain au golf de Fontcouverte » Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30 Golf Rouyer Guillet Charente-Maritime

Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite « La galerie de l’aqueduc romain au golf de Fontcouverte »

— 10h – 12h et 14h – 17h
Découvrez un des puits de construction et une galerie de l’aqueduc antique de Saintes ! Une nacelle vous permet de descendre dans ce puits et d’accéder à une portion d’une galerie dans laquelle circulait l’eau qui alimentait les fontaines publiques et les thermes de la ville dans l’antiquité.
Long de 17 km, cet aqueduc traverse 4 communes : Le Douhet, Vénérand, Fontcouverte et Saintes. Il est le seul, en France, classé Monument Historique dans la totalité de son parcours. La Société d’Archéologie et d’Histoire de la Charente-Maritime. (SahCM) vous accueille et vous explique tout son parcours, ses aménagements, son fonctionnement.
Organisé par la SahCM, en partenariat avec l’agglomération Saintes Grandes Rives et l’Inrap.
43 Rte du Golf – 17100 Fontcouverte / Trou n° 3 du parcours
Sur réservation pour des contraintes d’accessibilité : info@sahcm.fr
www.sahcm.fr / 05 46 74 67 75

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Visite « La galerie de l’aqueduc romain au golf de Fontcouverte »

© MAHP – Mediolanum Archéologie Histoire & Patrimoine

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