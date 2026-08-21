Visite commentée « La galerie de l’aqueduc romain au golf de Fontcouverte », Golf Rouyer Guillet, Fontcouverte

Informations pratiques

Visite commentée « La galerie de l’aqueduc romain au golf de Fontcouverte » Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30 Golf Rouyer Guillet Charente-Maritime

Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite « La galerie de l’aqueduc romain au golf de Fontcouverte »

— 10h – 12h et 14h – 17h

Découvrez un des puits de construction et une galerie de l’aqueduc antique de Saintes ! Une nacelle vous permet de descendre dans ce puits et d’accéder à une portion d’une galerie dans laquelle circulait l’eau qui alimentait les fontaines publiques et les thermes de la ville dans l’antiquité.

Long de 17 km, cet aqueduc traverse 4 communes : Le Douhet, Vénérand, Fontcouverte et Saintes. Il est le seul, en France, classé Monument Historique dans la totalité de son parcours. La Société d’Archéologie et d’Histoire de la Charente-Maritime. (SahCM) vous accueille et vous explique tout son parcours, ses aménagements, son fonctionnement.

Organisé par la SahCM, en partenariat avec l’agglomération Saintes Grandes Rives et l’Inrap.

43 Rte du Golf – 17100 Fontcouverte / Trou n° 3 du parcours

Sur réservation pour des contraintes d’accessibilité : info@sahcm.fr

www.sahcm.fr / 05 46 74 67 75

Golf Rouyer Guillet 43 Route du Golf 17100 Fontcouvert Fontcouverte 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 74 67 75 »}] [{« link »: « mailto:info@sahcm.fr »}, {« link »: « http://www.sahcm.fr »}]

Visite « La galerie de l’aqueduc romain au golf de Fontcouverte »

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