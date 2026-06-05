Balade potière à Saint-Jean-La-Poterie Saint-Jean-la-Poterie
Balade potière à Saint-Jean-La-Poterie Saint-Jean-la-Poterie mercredi 5 août 2026.
Saint-Jean-la-Poterie
Balade potière à Saint-Jean-La-Poterie
2 rue du Calvaire Saint-Jean-la-Poterie Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Animation dans le cadre des rendez-vous des savoir-faire organisé par l’Office de Tourisme du Pays de Redon.
Partez à la découverte du patrimoine potier de la commune, une activité connue depuis le 15e siècle et unique !
Une visite guidée de 2h (départ 10h30), accessible à tous, passionnante avec des photos et témoignages d’ancienne potières
Balade potière animée par Hélène Fournel.
Départ devant le Patiau.
2 rue du Calvaire, Saint-Jean-La-Poterie
5 € la visite, pour une jauge de 20 personnes, à partir de 6 ans.
Prévoir une tenue adaptée à une balade au cœur de l’argile.
Vous pouvez apporter votre pique-nique !
L’après-midi de 14h30 à 16h un atelier de décoration sur faïence est proposé par le Patiau, 20 € par personnes, pour une jauge de 8 personnes à partir de 6 ans, réservation auprès du Patiau.
(La visite et l’atelier peuvent se faire séparément, prévoir un temps de séchage pour la pièce en faïence, minimum 4 jours) .
2 rue du Calvaire Saint-Jean-la-Poterie 56350 Morbihan Bretagne +33 2 99 71 06 04
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English :
L’événement Balade potière à Saint-Jean-La-Poterie Saint-Jean-la-Poterie a été mis à jour le 2026-06-05 par OT PAYS DE REDON
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