Yoga Académie Salle de l’Arz Saint-Jean-la-Poterie

Informations pratiques

Saint-Jean-la-Poterie

Yoga Académie

Salle de l’Arz 20 Rue des Frères Thébault Saint-Jean-la-Poterie Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-07

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-07

Du 7 au 11 septembre 2026, Yoga Académie vous ouvre ses portes, à Saint Jean La Poterie et en ligne pour une semaine de cours d’essai gratuits.

Que vous soyez débutant ou déjà pratiquant, venez découvrir nos cours où le mouvement, le souffle et la conscience se rencontrent pour cultiver équilibre, vitalité, flexibilité et sérénité.

Prenez le temps d’essayer, de ressentir et de trouver la pratique qui vous correspond.

Début des cours annuels semaine du 14 septembre 2026.

Nous serons heureux de vous accueillir et de partager avec vous ce chemin du yoga.

Le nombre de place est limité à 12 personnes. .

Salle de l’Arz 20 Rue des Frères Thébault Saint-Jean-la-Poterie 56350 Morbihan Bretagne +33 7 82 01 06 53

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English :

L’événement Yoga Académie Saint-Jean-la-Poterie a été mis à jour le 2026-07-12 par OT PAYS DE REDON