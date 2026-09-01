Informations pratiques

Saint-Jean-la-Poterie

Journées Européennes du Patrimoine Saint-Jean-la-Poterie Brocante des collectionneurs

2 Rue du Calvaire Saint-Jean-la-Poterie Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Si pendant des siècles les potières tournèrent les pots jusqu’à la dernière cuisson le 26 juin 1943, Robert Roret et Raymond Chemin décidèrent de construire et ouvrir l’usine de la faïencerie St Jean de Bretagne.

Fin 1945 début 1946, 1ere faïence aux couleurs marronnées signée RR Robert Roret.

Puis à partir de 1951, la faïence aux couleurs chatoyantes, le Saint-Jean-de-Bretagne , est inaugurée. La faïencerie est à son apogée dans les années 1960, elle compte 100 personnes dont de nombreux décorateurs qui signaient leurs pièces de leurs initiales, d’un numéro de décor, et du tampon Saint Jean de Bretagne.

Bols, cruches, pots, plats, sont trouvables dans certaines brocantes mais encore à ce jour, des passionnés, des employés, des décorateurs et décoratrices, des collectionneurs contribuent et seront présents ce dimanche 20 septembre pour valoriser et entretenir ce passé de cette activité qui a prit fin en 1989 lors d’un incendie.

La brocante des collectionneurs des faïences Saint Jean de Bretagne sera le moment de découvrir le patrimoine de Saint-Jean-La-Poterie. La brocante se déroulera au cirque des lises, rue des Lisières. Si mauvais temps, l’exposition sera présenté à la salle Pierre Glet rue des frères Thébault. Elle sera accompagnée d’une exposition photo de Saint-Jean passé, et actuel. Le Patiau sera exceptionnellement ouvert de 14h à 18h ce dimanche. .

2 Rue du Calvaire Saint-Jean-la-Poterie 56350 Morbihan Bretagne +33 2 99 71 24 85

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L’événement Journées Européennes du Patrimoine Saint-Jean-la-Poterie Brocante des collectionneurs Saint-Jean-la-Poterie a été mis à jour le 2026-08-24 par OT PAYS DE REDON