Balade potière, Le Patiau – Centre d’art et d’histoire céramique, Saint-Jean-la-Poterie
samedi 19 septembre 2026 · Le Patiau - Centre d'art et d'histoire céramique · Saint-Jean-la-Poterie
Informations pratiques
Balade potière Samedi 19 septembre, 09h30 Le Patiau – Centre d’art et d’histoire céramique Morbihan
jauge limitée à 30 participants
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Partez à la découverte du patrimoine potier de la commune, une activité connue depuis le 15e siècle et unique !
9h30-11h30 : balade potière commentée et animée
11h30 : démonstration de décor sur biscuit de faïence.
Le Patiau – Centre d’art et d’histoire céramique 2 rue du Calvaire, 56350, Saint-Jean-la-Poterie Saint-Jean-la-Poterie 56350 Morbihan Bretagne 02 99 71 24 85 https://lepatiau.com/ https://www.facebook.com/lepatiau/ En gallo, le « Patiau » désigne le petit bloc de terre, posé sur le tour, à partir duquel est réalisé le pot.
Ainsi commence l’histoire d’hommes et de femmes qui, depuis plus de 1000 ans façonnent la terre de Saint-Jean-la-Poterie !
Le Patiau, centre d’art et d’histoire céramique raconte ce patrimoine céramique singulier et invite à découvrir le geste perpétué des décoratrices de la faïencerie de Saint-Jean-de-Bretagne et la créativité de la céramique contemporaine.
Trois espaces, trois ambiances: l’espace muséographique, l’atelier de décoration sur faïence et la galerie boutique.
Partez à la découverte du patrimoine potier de la commune, une activité connue depuis le 15e siècle et unique !
©lepatiau
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