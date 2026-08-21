Brocante des collectionneurs des faïences, Le Patiau – Centre d’art et d’histoire céramique, Saint-Jean-la-Poterie

Informations pratiques

Brocante des collectionneurs des faïences Dimanche 20 septembre, 10h00 Le Patiau – Centre d’art et d’histoire céramique Morbihan

la brocante aura lieu à l’extérieur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

De 10h à 18h, brocante des collectionneurs des faïences de saint Jean de Bretagne accompagnée d’une exposition photo.

De 14h à 18h, ouverture exceptionnelle du Patiau, centre d’art et d’histoire de la céramique.

Le Patiau – Centre d’art et d’histoire céramique 2 rue du Calvaire, 56350, Saint-Jean-la-Poterie Saint-Jean-la-Poterie 56350 Morbihan Bretagne 02 99 71 24 85 https://lepatiau.com/ https://www.facebook.com/lepatiau/ En gallo, le « Patiau » désigne le petit bloc de terre, posé sur le tour, à partir duquel est réalisé le pot.

Ainsi commence l’histoire d’hommes et de femmes qui, depuis plus de 1000 ans façonnent la terre de Saint-Jean-la-Poterie !

Le Patiau, centre d’art et d’histoire céramique raconte ce patrimoine céramique singulier et invite à découvrir le geste perpétué des décoratrices de la faïencerie de Saint-Jean-de-Bretagne et la créativité de la céramique contemporaine.

Trois espaces, trois ambiances: l’espace muséographique, l’atelier de décoration sur faïence et la galerie boutique.

Brocante des collectionneurs des faïences et exposition photo

©lepatiau