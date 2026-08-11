Informations pratiques

Saint-Jean-la-Poterie

ATELIER YOGA & HYGIENE DE VIE

Centre Pierre Glet Saint-Jean-la-Poterie Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-10-02 12:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Un premier cycle de trois rencontres autour de la digestion et de l’apaisement des processus inflammatoires, dans le cadre des ateliers Yoga & Hygiène de vie de Yoga Académie.

Ce parcours invite à mieux comprendre le fonctionnement de votre digestion, à identifier les facteurs qui l’influencent et à adopter des habitudes favorisant votre bien-être digestif au quotidien.

Au fil des trois séances, nous explorerons les liens entre alimentation, rythme de vie, stress, mouvement et équilibre digestif, afin de mieux repérer ce qui favorise cet équilibre ou, au contraire, peut le perturber.

Au programme des explications accessibles pour mieux comprendre le fonctionnement de la digestion, des pratiques de yoga, des exercices de respiration et des conseils simples d’hygiène de vie pour favoriser le confort digestif et contribuer à l’apaisement des processus inflammatoires.

L’objectif repartir avec des repères, des pratiques et des habitudes concrètes, faciles à intégrer dans votre quotidien pour prendre soin de vous. .

Centre Pierre Glet Saint-Jean-la-Poterie 56350 Morbihan Bretagne +33 7 82 01 06 53

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English :

L’événement ATELIER YOGA & HYGIENE DE VIE Saint-Jean-la-Poterie a été mis à jour le 2026-08-11 par OT PAYS DE REDON