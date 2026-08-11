Cycle Philosophie du yoga Saint-Jean-la-Poterie
vendredi 9 octobre 2026 · Saint-Jean-la-Poterie
Informations pratiques
Saint-Jean-la-Poterie
Cycle Philosophie du yoga
Centre Pierre Glet Saint-Jean-la-Poterie Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 10:00:00
fin : 2027-06-25 12:30:00
Date(s) :
2026-10-09
À la découverte des Yoga Sutras de Patañjali
Ce cycle de 10 rencontres propose de découvrir, simplement et progressivement, la philosophie du yoga à travers les Yoga Sutras de Patañjali, l’un de ses textes fondateurs.
Complémentaire à la pratique du yoga, il permet de mieux comprendre ses fondements et d’aller au-delà des postures. Les enseignements sont abordés de façon accessible et concrète, en faisant le lien avec la pratique et les situations de la vie quotidienne.
Au fil des rencontres, vous découvrirez des repères pour mieux comprendre le fonctionnement du mental, identifier les sources de tension et d’agitation, développer stabilité et discernement, et cultiver une relation plus consciente à soi et au monde.
Chaque atelier alterne apports, échanges, réflexion et expérimentation, pour relier les enseignements du yoga à l’expérience de chacun.
Accessible à tous, ce cycle ne nécessite aucune connaissance préalable, seulement l’envie de découvrir, de comprendre et d’apprendre.
10 rencontres annuelles de 2h30 un vendredi par mois, de 10h à 12h30
Lieu Centre Pierre Glet, Saint-Jean-la-Poterie
Début du cycle vendredi 9 octobre 2026
Sur inscription 8 personnes maximum
Calendrier complet des rencontres sur le site de Yoga Académie. .
Centre Pierre Glet Saint-Jean-la-Poterie 56350 Morbihan Bretagne +33 7 82 01 06 53
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English :
L’événement Cycle Philosophie du yoga Saint-Jean-la-Poterie a été mis à jour le 2026-08-11 par OT PAYS DE REDON
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