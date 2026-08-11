Informations pratiques

Saint-Jean-la-Poterie

Cycle Philosophie du yoga

Centre Pierre Glet Saint-Jean-la-Poterie Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 10:00:00

fin : 2027-06-25 12:30:00

Date(s) :

2026-10-09

À la découverte des Yoga Sutras de Patañjali

Ce cycle de 10 rencontres propose de découvrir, simplement et progressivement, la philosophie du yoga à travers les Yoga Sutras de Patañjali, l’un de ses textes fondateurs.

Complémentaire à la pratique du yoga, il permet de mieux comprendre ses fondements et d’aller au-delà des postures. Les enseignements sont abordés de façon accessible et concrète, en faisant le lien avec la pratique et les situations de la vie quotidienne.

Au fil des rencontres, vous découvrirez des repères pour mieux comprendre le fonctionnement du mental, identifier les sources de tension et d’agitation, développer stabilité et discernement, et cultiver une relation plus consciente à soi et au monde.

Chaque atelier alterne apports, échanges, réflexion et expérimentation, pour relier les enseignements du yoga à l’expérience de chacun.

Accessible à tous, ce cycle ne nécessite aucune connaissance préalable, seulement l’envie de découvrir, de comprendre et d’apprendre.

10 rencontres annuelles de 2h30 un vendredi par mois, de 10h à 12h30

Lieu Centre Pierre Glet, Saint-Jean-la-Poterie

Début du cycle vendredi 9 octobre 2026

Sur inscription 8 personnes maximum

Calendrier complet des rencontres sur le site de Yoga Académie. .

Centre Pierre Glet Saint-Jean-la-Poterie 56350 Morbihan Bretagne +33 7 82 01 06 53

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English :

L’événement Cycle Philosophie du yoga Saint-Jean-la-Poterie a été mis à jour le 2026-08-11 par OT PAYS DE REDON