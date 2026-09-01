Informations pratiques

Saint-Jean-la-Poterie

Journées Européennes du Patrimoine Saint-Jean-la-Poterie Balade potière et démonstration de décors sur faïence

2 Rue du Calvaire Saint-Jean-la-Poterie Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez sillonner les sentiers et venelles de la commune. Ecouter, revivre l’histoire, là où pendant des siècles les potières marquèrent de leur-savoir cette identité communale.

Le tirage de l’argile, la lise, le tournage sur le tour à bâton, les fours et la cuisson des pots, la maison de la potière, et en passant sur le site de l’usine de la faïencerie Saint Jean de Bretagne,

Au retour de la balade devant le Patiau, 2 anciennes décoratrices seront présentes pour une démonstration de leurs savoir-faire.

Places limitées, sur réservation.

Partez à la découverte du patrimoine potier de la commune, une activité connue depuis le 15e siècle et unique !

Balade potière commentée et animée et démonstration de décor sur biscuit de faïence.

9h30 11h30 balade potière, départ devant le Patiau.

11h30 démonstration de décoration sur faïence, devant le Patiau. .

2 Rue du Calvaire Saint-Jean-la-Poterie 56350 Morbihan Bretagne +33 2 99 71 24 85

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Saint-Jean-la-Poterie Balade potière et démonstration de décors sur faïence Saint-Jean-la-Poterie a été mis à jour le 2026-08-24 par OT PAYS DE REDON