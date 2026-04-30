Balade santé-nature Vallée de Trobodec Guimaëc

Guimaëc

Balade santé-nature

Vallée de Trobodec Lieu-dit Prajou Guimaëc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 09:30:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-08-20

La nature a des effets sur notre santé. Au cours d’une balade ressourçante parmi les arbres et près de l’eau, découvrons ce qui dans la nature déclenche des effets directs sur notre santé, expérimentons le, et profitons du vivant tout autour de nous.

Inscription sur le site ulamir-cpie.bzh, rubrique agenda. .

Vallée de Trobodec Lieu-dit Prajou Guimaëc 29620 Finistère Bretagne +33 6 15 06 82 08

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English : Balade santé-nature

L’événement Balade santé-nature Guimaëc a été mis à jour le 2026-05-06 par OT BAIE DE MORLAIX