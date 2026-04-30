Balade santé-nature Vallée de Trobodec Guimaëc
Balade santé-nature Vallée de Trobodec Guimaëc jeudi 20 août 2026.
Guimaëc
Balade santé-nature
Vallée de Trobodec Lieu-dit Prajou Guimaëc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 09:30:00
fin : 2026-08-20 12:00:00
Date(s) :
2026-08-20
La nature a des effets sur notre santé. Au cours d’une balade ressourçante parmi les arbres et près de l’eau, découvrons ce qui dans la nature déclenche des effets directs sur notre santé, expérimentons le, et profitons du vivant tout autour de nous.
Inscription sur le site ulamir-cpie.bzh, rubrique agenda. .
Vallée de Trobodec Lieu-dit Prajou Guimaëc 29620 Finistère Bretagne +33 6 15 06 82 08
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English : Balade santé-nature
L’événement Balade santé-nature Guimaëc a été mis à jour le 2026-05-06 par OT BAIE DE MORLAIX
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