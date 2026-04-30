Concert au Friko El Maout Friko Guimaëc
Concert au Friko El Maout Friko Guimaëc samedi 15 août 2026.
Guimaëc
Concert au Friko El Maout
Friko 3 Lieu-dit Plasenn Ar Brun Guimaëc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Venez découvrir un concert dans l’ambiance chaleureuse et amicale du Friko.
EL MAOUT revient avec cette envie de donner de l’authentique, toujours faire de la musique ici et maintenant, selon l’heure et l’endroit, faire communion le temps d’un instant. En plus de sa voix et du beatbox, deux loopers, un clavier et sa tambouille créative et farfelue.
Ouvert à tous, prix libre. .
Friko 3 Lieu-dit Plasenn Ar Brun Guimaëc 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 19 51 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert au Friko El Maout
L’événement Concert au Friko El Maout Guimaëc a été mis à jour le 2026-05-09 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Guimaëc (Finistère)
- Concert de Monsieur Léo au Friko Friko Guimaëc 30 mai 2026
- Musée rural animé Musée rural de Guimaëc Guimaëc 1 juillet 2026
- Flore Loened “Faune et Flore du littoral” Guimaëc 8 juillet 2026
- Le Petit Festival #17 Bal Folk Friko Guimaëc 10 juillet 2026
- Concert au Friko Afassia Friko Guimaëc 24 juillet 2026