Concert au Friko El Maout Friko Guimaëc

Guimaëc

Concert au Friko El Maout

Friko 3 Lieu-dit Plasenn Ar Brun Guimaëc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Venez découvrir un concert dans l’ambiance chaleureuse et amicale du Friko.

EL MAOUT revient avec cette envie de donner de l’authentique, toujours faire de la musique ici et maintenant, selon l’heure et l’endroit, faire communion le temps d’un instant. En plus de sa voix et du beatbox, deux loopers, un clavier et sa tambouille créative et farfelue.

Ouvert à tous, prix libre. .

Friko 3 Lieu-dit Plasenn Ar Brun Guimaëc 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 19 51 40

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English : Concert au Friko El Maout

L’événement Concert au Friko El Maout Guimaëc a été mis à jour le 2026-05-09 par OT BAIE DE MORLAIX