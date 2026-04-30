Musée rural animé Musée rural de Guimaëc Guimaëc

Guimaëc

Musée rural animé

Musée rural de Guimaëc Lieu-dit Prajou Guimaëc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-08-05 17:30:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Chaque mercredi après-midi, le Musée Rural de Guimaëc s’anime ! Venez découvrir différentes démonstrations et animations par les bénévoles du musée. Création de sabots en bois, tourner les crêpes, fabriquer du beurre, filer de la laine ou s’occuper d’abeille, créer des paniers… Le tout en musique, avec un orgue de barbarie !

Ces animations sont des démonstrations, comprises dans le prix d’entrée du musée. .

Musée rural de Guimaëc Lieu-dit Prajou Guimaëc 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 67 50 76

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English : Musée rural animé

L’événement Musée rural animé Guimaëc a été mis à jour le 2026-05-09 par OT BAIE DE MORLAIX