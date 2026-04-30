Exposition Pierre Le Gall, l’invisible photographe, RETOUR AUX ANNÉES 70 Musée rural de Guimaëc Guimaëc
Exposition Pierre Le Gall, l’invisible photographe, RETOUR AUX ANNÉES 70 Musée rural de Guimaëc Guimaëc mercredi 1 juillet 2026.
Guimaëc
Exposition Pierre Le Gall, l’invisible photographe, RETOUR AUX ANNÉES 70
Musée rural de Guimaëc Lieu-dit Prajou Guimaëc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-09-30 17:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Le Musée Rural de Guimaëc organise une exposition temporaire sur les créations du photographe Pierre Le Gall. Savourez 110 photographies des années 70/80 et son art, unique, empreint d’un humour doux qui donne à sourire en soi-même. Il capture l’instant décisif pour révéler les choses derrière les choses de manière inexplicable . .
Musée rural de Guimaëc Lieu-dit Prajou Guimaëc 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 67 50 76
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English : Exposition Pierre Le Gall, l’invisible photographe, RETOUR AUX ANNÉES 70
L’événement Exposition Pierre Le Gall, l’invisible photographe, RETOUR AUX ANNÉES 70 Guimaëc a été mis à jour le 2026-05-09 par OT BAIE DE MORLAIX
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