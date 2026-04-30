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Exposition Pierre Le Gall, l’invisible photographe,  RETOUR AUX ANNÉES 70  Musée rural de Guimaëc Guimaëc

Exposition Pierre Le Gall, l’invisible photographe,  RETOUR AUX ANNÉES 70  Musée rural de Guimaëc Guimaëc mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Musée rural de Guimaëc

Adresse : Lieu-dit Prajou

Ville : 29620 Guimaëc

Département : Finistère

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 30 septembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Guimaëc

Exposition Pierre Le Gall, l’invisible photographe,  RETOUR AUX ANNÉES 70 

Musée rural de Guimaëc Lieu-dit Prajou Guimaëc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-09-30 17:30:00

Date(s) :
2026-07-01

Le Musée Rural de Guimaëc organise une exposition temporaire sur les créations du photographe Pierre Le Gall. Savourez 110 photographies des années 70/80 et son art, unique, empreint d’un humour doux qui donne à sourire en soi-même. Il capture l’instant décisif pour  révéler les choses derrière les choses de manière inexplicable  .   .

Musée rural de Guimaëc Lieu-dit Prajou Guimaëc 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 67 50 76 

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English : Exposition Pierre Le Gall, l’invisible photographe,  RETOUR AUX ANNÉES 70 

L’événement Exposition Pierre Le Gall, l’invisible photographe,  RETOUR AUX ANNÉES 70  Guimaëc a été mis à jour le 2026-05-09 par OT BAIE DE MORLAIX

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