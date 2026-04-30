Le Petit Festival #17 Les aventures de Télémaque Lieu-dit Plasenn an Iliz Guimaëc

Guimaëc

Le Petit Festival #17 Les aventures de Télémaque

Lieu-dit Plasenn an Iliz Eglise Saint Pierre Guimaëc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 21:00:00

fin : 2026-07-08 22:15:00

Date(s) :

2026-07-08

Concert proposé dans le cadre de la 17è édition du Petit Festival de Son ar Mein.

Les Aventures de Télémaque, roman d’aventures que Fénelon écrivit pour ses élèves royaux, contient les ingrédients de la jeunesse, désir d’héroïsme, audace, innocence, apprentissage. A la fois épopée et traité de morale et de politique, il provoqua à la fois la disgrâce de Fénelon à la cour et sa célébrité immédiate et postérieure.

Le Petit festival a demandé à trois musiciens et une comédienne trégorois de créer un concert mêlant récit et musique autour du fils d’Ulysse. Rythmant le récit de ses aventures, la voix soprano et le traverso le narreront à leur façon en puisant dans les musiques de André Campra et de ses contemporains. Auteur de nombreux motets très appréciés en leur temps, Campra est considéré comme le principal compositeur d’opéra français entre Jean-Baptiste Lully et Jean-Philippe Rameau.

Avec Maïlys de Villoutreys soprano, François Nicolet traverso, Emmanuel Rousson clavecin, Camille Le Jeune, comédienne. .

Lieu-dit Plasenn an Iliz Eglise Saint Pierre Guimaëc 29620 Finistère Bretagne +33 7 85 12 40 80

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English : Le Petit Festival #17 Les aventures de Télémaque

L’événement Le Petit Festival #17 Les aventures de Télémaque Guimaëc a été mis à jour le 2026-05-12 par OT BAIE DE MORLAIX