Guimaëc

Son ar Mein Le Petit Festival #17

Guimaëc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-05

Son ar Mein organise chaque année le Petit festival de musiques en Trégor, début juillet, dans une quinzaine de communes rurales.

L’enfance est réputée se nourrir d’imagination. C’est à ses qualités fugaces de l’esprit que le Petit festival se consacre, soit en se penchant sur des œuvres de jeunesse, soit en s’ouvrant à des projets ignorant le style ou le genre: jongleur musicien, musicienne conteuse… Ainsi, d’après le roman de Fénelon, Télémaque raconte, en musique et en mots, les aventures du fils d’Ulysse. De jeunes collectifs musicaux à la réputation solide nous relient à de lointaines époques grâce à de nouvelles formes revisitant littérature musicale ou mythes. Le quatuor à cordes Les Récréations tire un fil de Palestrina à Jean-Sébastien Bach, tandis que l’impressionnante Odile Edouard plonge dans une savante généalogie du répertoire pour violon. Mais les enfances ne sont pas toutes heureuses. On suit le parcours d’Henriette d’Angleterre, délaissée dès ses premières années à la cour de France. La musique fut longtemps son unique luxe.

Contacts

contact@petitfestival.fr

07 85 12 40 80

www.sonarmein.bzh .

Guimaëc 29620 Finistère Bretagne

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English : Son ar Mein Le Petit Festival #17

L’événement Son ar Mein Le Petit Festival #17 Guimaëc a été mis à jour le 2026-05-12 par OT BAIE DE MORLAIX