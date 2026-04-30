Le Petit Festival #17 Bal Folk Friko Guimaëc

Guimaëc

Le Petit Festival #17 Bal Folk

Friko 3 Lieu-dit Plasenn Ar Brun Guimaëc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Pour clôturer le Petit Festival de musique baroque, un Bal Folk se prépare au Friko ! L’occasion de finir cette période musicale dans une ambiance de fête, avec musique et danse.

Cet atelier fanfare est ouvert à tous public, artistes encore présents, bénévoles du festival. Un moment de partage, festif et dansant.

Boisson et tapas sur place.

Ouvert à tous, prix libre. .

Friko 3 Lieu-dit Plasenn Ar Brun Guimaëc 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 19 51 40

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English : Le Petit Festival #17 Bal Folk

L’événement Le Petit Festival #17 Bal Folk Guimaëc a été mis à jour le 2026-05-12 par OT BAIE DE MORLAIX